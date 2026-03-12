Консолидация рынка ОФЗ продолжится до конца недели - ПСБ

Консолидация рынка госбумаг продолжится до конца недели в ожидании данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Боковик" на рынке госбумаг сохраняется; основной неопределенностью для ДКП ЦБ и, соответственно, рынка ОФЗ остается анонсированное ранее изменение бюджетного правила, - отмечает эксперт в комментарии. - Также инвесторы ждут данных по недельной инфляции и инфляции за февраль, которые будут опубликованы в преддверии недели тишины в пятницу 13 марта".

Минфин РФ в среду досрочно выполнил квартальную программу заимствований в размере 1,2 трлн руб., однако аналитик ПСб не ждет ограничения предложения бумаг в начале года в связи с возросшей неопределенностью по уровню потребностей.

Минфин также заявил, что изменение цены отсечения должно сопровождаться приоритизацией расходов, которая сейчас обсуждается. По мнению Грицкевича, это позитивный сигнал для регулятора перед мартовским заседанием, которое частично снимает риски неопределенности для ЦБ.

"Ожидаем, что консолидация рынка госбумаг продолжится до конца недели в ожидании данных по инфляции. При этом не видим явных поводов для паузы 20 марта (ждем -50 б.п.), в результате чего умеренные покупки могут вернутся на рынок в преддверии решения ЦБ", - прогнозирует стратег банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.