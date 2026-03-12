Индекс Мосбиржи может показать рост в четверг - ПСБ

Российский рынок акций попытается возобновить восходящую динамику на торгах в четверг, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2800-2900 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Локомотивом рынка вновь могут выступить "весовые" бумаги нефтяных компаний, которые поддержит динамика рынка энергоносителей - нефть марки Brent с утра вновь вплотную подошла к отметке $100 за баррель, отмечает эксперт в комментарии.

Также он ожидает сохранения спроса в бумагах "НОВАТЭКа", "РусАла" и "ФосАгро".

