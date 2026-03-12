Облигации Акрона серии БО-002Р-02 представляют интерес для инвесторов - "Финам"

Новый выпуск юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-02 со сроком обращения около 2,6 года представляет интерес для инвесторов, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова.

Валютные выпуски снова выглядят вполне уместно для долгосрочной части портфеля на фоне крепкого рубля и сжатия премий в рублевых бумагах. В случае с "Акроном" эта идея особенно понятна, считает эксперт.

Компания остается одним из немногих эмитентов второго эшелона, чьи юаневые облигации сочетают высокий кредитный рейтинг, сильную экспортную выручку и умеренную долговую нагрузку, указывает он.

При этом свежий выпуск БО-002Р-02 интересен не только как инструмент валютной диверсификации, отмечает Бороданов.

"Если исходить из текущей доходности около 7,5% годовых в юанях и консенсусного курса 14,23 руб. за юань на конец 2028 года, расчетная рублевая доходность составляет около 17,16% годовых, - пишет аналитик "Финама" в материале. - Даже в более широком диапазоне в 13,5-15,0 руб. за юань на конец срока она остается в интервале 14,75-19,61% годовых. Для качественных корпоративных юаневых облигаций на срок около двух с половиной лет это выглядит весьма интересно".

ПАО "Акрон" - один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Компания занимает сильные позиции на экспортных рынках, сохраняет высокую маржинальность и остается одной из наиболее устойчивых кредитных историй в химическом секторе.

