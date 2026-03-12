"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за февраль 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт.

Он считает, что, помимо чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода, дополнительным фактором, обеспечившим значительный рост прибыли инвестбанка, была переоценка ценных бумаг в портфеле.

Кредитный портфель рос умеренными темпами.

Розничный сегмент за месяц прибавил 0,4% в основном за счет ипотечных программ с господдержкой и составил 19,12 трлн руб. (до резервов).

Корпоративный портфель показал восстановительный рост после января и прибавил 1%, до 30,39 трлн руб. (до резервов).

"Совокупное качество кредитного портфеля немного улучшилось, доля просроченной задолженности сократилась в феврале на 0,03 п.п., до 2,7%. Вместе с этим снизилась стоимость риска до 0,9%, однако такое резкое снижение CoR мы считаем разовым фактором, - пишет Жителев в материале инвесткомпании. - Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги банка и рекомендуем "покупать" их с целевой ценой 393 руб. за штуку".

