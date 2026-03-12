Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста до 3200п в 1П26 - "ВТБ Моя Аналитика"

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста до 3200 пунктов в первом полугодии текущего года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Мы сохраняем позитивный взгляд на индекс Мосбиржи, по-прежнему ждем выполнения нашей цели в 3200 пунктов по нему в первом полугодии 2026 года. Ближайшее заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снова снижена, что поддержит рынок, состоится уже 20 марта", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.