Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста до 3200п в 1П26 - "ВТБ Моя Аналитика"
12 марта 2026 года 09:11
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста до 3200п в 1П26 - "ВТБ Моя Аналитика"
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста до 3200 пунктов в первом полугодии текущего года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Мы сохраняем позитивный взгляд на индекс Мосбиржи, по-прежнему ждем выполнения нашей цели в 3200 пунктов по нему в первом полугодии 2026 года. Ближайшее заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снова снижена, что поддержит рынок, состоится уже 20 марта", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
12 марта 2026 года 13:11
"Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "В условиях роста цен на энергоносители считаем, что "Газпром" и "НОВАТЭК" выглядят стратегически сильнее нефтяных компаний, - пишет эксперт. - На первый взгляд,... читать дальше
.12 марта 2026 года 12:39
Инвестиционного интереса в акциях ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по-прежнему не видно, считают аналитики банка ПСБ. Эмитент отчитался за 2025 год по МСФО. "Отчетность оцениваем негативно. Снижение рентабельности, переход к существенному чистому убытку, высокая чувствительность к... читать дальше
.12 марта 2026 года 12:15
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом вышли в рамках ожиданий и подтверждают... читать дальше
.12 марта 2026 года 11:51
Аналитики "БКС Мир инвестиций" подтверждают негативную оценку акций металлургических компаний РФ, говорится в обзоре инвесткомпании. Статистика подтверждает сохранение кризиса в отрасли, который в первую очередь связан с падением спроса. По мнению экспертов, при таком падении производства можно... читать дальше
.12 марта 2026 года 11:30
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "Прибыль эмитента по итогам февраля 2026 года (по РСБУ) сохраняет темп увеличения 21%, что мы считаем очень сильным результатом в условиях слабого... читать дальше
.12 марта 2026 года 11:11
Курс пары рубль/юань, скорее всего, вернется в диапазон 11-11,5 руб./юань к концу марта, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Юань в среду завершил торговую сессию чуть выше 11,5 руб., несмотря на очередную волну роста нефтяных котировок, -... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:50
Консолидация рынка госбумаг продолжится до конца недели в ожидании данных по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Боковик" на рынке госбумаг сохраняется; основной неопределенностью для ДКП ЦБ и, соответственно, рынка ОФЗ остается... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:34
Индекс Мосбиржи в четверг продолжит торги в диапазоне 2850-2950 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора на фоне резкого роста цен на нефть. В числе потенциальных лидеров роста, по оценкам эксперта,... читать дальше
.12 марта 2026 года 10:12
Российский рынок акций попытается возобновить восходящую динамику на торгах в четверг, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2800-2900 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Локомотивом рынка вновь могут... читать дальше
.12 марта 2026 года 09:53
Новый выпуск юаневых облигаций ПАО "Акрон" серии БО-002Р-02 со сроком обращения около 2,6 года представляет интерес для инвесторов, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова. Валютные выпуски снова выглядят вполне уместно для долгосрочной части портфеля на фоне крепкого рубля и... читать дальше
