Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Циана

Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Котировки компании не восстановились после дивидендной отсечки в декабре, что, по мнению экспертов, создает возможность для формирования долгосрочной позиции.

"Долгое время мы предпочитали выбор "Хэдхантера" в рассуждениях о том, какой классифайд обладает большей инвестиционной привлекательностью. На данный момент мы считаем, что тактически стоит сделать выбор в пользу "Циана", - пишут аналитики. - Основным аргументом инвесторов против покупки "Циана" являются более высокие мультипликаторы относительно "Хэдхантера" и "Яндекса". Мы согласны, что "Циан" торгуется дороже по мультипликаторам, при этом считаем, что текущая стоимость "Яндекса" и "Хэдхантера" не отражает в полной мере позитивные перспективы обеих компаний".

Стратеги банка считают, что премия в мультипликаторах обоснована, поэтому текущие уровни котировок привлекательны для покупки.

Эксперты ожидают роста стоимости акций "Циана" по мере выхода результатов за 4К25 и 1К26. Их прогноз ключевых показателей "Циана" на 2026 год предполагает рост существенно быстрее "Хэдхантера".

Помимо этого, аналитики Совкомбанка ожидают, что по итогам 2026 года "Циан" может заплатить около 100 руб. на акцию, что транслируется в дивидендную доходность на уровне 17%. Для сравнения, "Хэдхантер" при меньшем росте ключевых показателей имеет возможность сгенерировать только 14% дивидендной доходности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.