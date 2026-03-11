Курс рубля пока может остаться вблизи 11,4-11,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может двигаться вблизи уровней 11,4-11,6 руб. за юань в ожидании новых вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что в среду нефтяной рынок обратит внимание не только на геополитику, но и на месячный отчет ОПЕК, в котором картель может предоставить свой взгляд по последствиям текущей ситуации. "В целом пока риски повторного движения цен нефти марки Brent ниже $85 за баррель сохраняются, особенно, если мы увидим анонс конкретных действий по стабилизации рынка сырья", - указывают они.

