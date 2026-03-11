Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Важно, что уровень 2850 пунктов по индексу Мосбиржи устоял, теперь это не очень сильная поддержка. Ближайшее сопротивление - 2900 пунктов, пробой которого откроет дорогу на 3000 пунктов, где стоит ждать серьезной фиксации прибыли", - пишет эксперт.

"Лучше рынка" во вторник были акции "РусАла", подорожавшие более чем на 3%. Мировые цены на алюминий растут из-за проблем с поставками, а также прекращения/сокращения его производства в ряде стран Ближнего Востока, отмечает Антонов.

"Золото стоит дороже $5200 за тройскую унцию, тем самым подав заявку на выход вверх из боковика. Но пока восходящий импульс не очень сильный и нет уверенности, что канал будет пробит. Однако акции ПАО "Полюс" рекомендуем продолжать держать", - говорится в материале аналитика инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.