Курс рубля попробует уйти выше 11,5 руб./юань в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться уйти выше 11,5 руб./юань на торгах в среду на фоне пониженного предложения валюты со стороны ЦБ РФ и коррекции в ценах на нефть, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, пока нет поводов для полноценного закрепления китайской валюты выше данной отметки. На следующей неделе рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что, учитывая объемы отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний, которые превысят показатели января-февраля в 1,6 раза, компенсирует снижение предложения, - пишет эксперт в комментарии. - Во второй половине марта этот фактор будет способствовать стабилизации пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань".

