"АКБФ" понизил прогнозную цену бумаг МТС до 224,52 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость бумаг "МТС" с 231,1 рубля до 224,52 рубля за штуку (что предполагает потенциал снижения около 1% от текущего уровня), сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

Акции эмитента с начала текущего года выросли в цене на 7%, опережая рынок, констатируют эксперты.

Чистая прибыль компании в 4К25 достигла 21,5 млрд руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее благодаря росту OIBDA и финансовых доходов.

"Мы повысили прогноз среднегодового роста выручки на 2025-2032 гг. до 13,8%. Компания также рассматривает IPO двух активов (AdTech и кикшеринг) в 2026 году, - указывают аналитики АКБФ. - Прогноз чистой прибыли на 2026 год составляет около 43 млрд руб., OIBDA - около 320 млрд руб. Дивиденды за 2025 год ожидаются на уровне 35 руб. на акцию".

"В рамках представленных оценок, учитывая также улучшение расчетных значений справедливой стоимости МТС с точки зрения сравнительного анализа финансовых показателей, расчетное среднесрочное значение справедливой стоимости бумаг эмитента по итогам пересмотра было снижено с 231,1 руб. до 224,52 руб. С учетом динамики рыночных цен оно на данный момент предполагает 1%-ный потенциал снижения и рекомендацию "держать", - пишут эксперты инвесткомпании в материале.

Дисконт-поправка на риски вложений в бумаги эмитента составляет высокие 40%, отмечают аналитики АКБФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.