"Финам" присвоил рейтинг "покупать" "обычке" и "префам" Ростелекома

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Ростелеком" с прогнозной стоимостью на уровне 75,28 рубля за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Эмитент в 2026 году, скорее всего, не сможет порадовать высокими дивидендами, так как его приоритет остается на инвестициях и поддержании финансовой устойчивости. Вместе с тем мы ожидаем ускоренного восстановления финансовых показателей в ближайшие годы и считаем текущие котировки заниженными относительно фундаментальной стоимости, что делает бумагу привлекательной для долгосрочного инвестора", - пишет эксперт.

При оценке справедливой стоимости "Финам" использовал DDM-модель с плавающей ставкой дисконтирования, которая находится в диапазоне от 19,3% в 2026 году до 10,3% в 2029 году и 9,3% в последующие периоды, говорится в обзоре инвесткомпании.

Ключевые риски для "Ростелекома", по мнению Лозового, связаны с необходимостью поддерживать высокий уровень инвестиций в инфраструктуру и цифровые платформы при жестких денежно-кредитных условиях, что повышает чувствительность к стоимости финансирования и давление на свободный денежный поток.

"Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, работающий в B2C, B2B и B2G-сегментах и аффилированный с государством. Помимо базовых телеком-услуг, компания активно развивает цифровые направления, включая кибербезопасность, ЦОД и облака, а также проекты цифровизации для регионов и отраслей экономики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.