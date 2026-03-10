.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Фокус на акциях из сектора нефтегаза пока сохраняется - "Цифра брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
10 марта 2026 года 09:12

Фокус на акциях из сектора нефтегаза пока сохраняется - "Цифра брокер"

Фокус на акциях компаний российского нефтегазового сектора пока стоит сохранять, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Повышенная волатильность ждет инвесторов на текущей неделе, считают эксперты.

Ключевым событием станет публикация данных по торговому балансу Китая во вторник, 10 марта, а также отчет по инфляции (CPI) в США в среду, 11 марта.

Эти данные определят, насколько устойчивым будет текущее ралли и как быстро ФРС США может перейти к смягчению политики.

"По индексу Мосбиржи мы видим поддержку на уровне 2800 пунктов, в то время как сопротивление сместилось к 2950 пунктов. Полагаем, что рынок попытается закрепиться выше 2900 пунктов, если новости о высвобождении резервов G7 не спровоцируют резкое падение цен на нефть. Рекомендуем сохранять фокус на акциях нефтегазового сектора и внимательно следить за корпоративными новостями".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
10 марта 2026 года 09:37
Диапазон 11-11,5 руб./юань пока остается актуальным - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом китайская валюта может тяготеть к верхней половине данного коридора на снижении предложения валюты со...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 09:12
Цены на нефть падают
Рынок акций США начал неделю ростом. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Цены на нефть падают более чем на 6% утром вторника, Brent торгуется у $92,9 за баррель.    читать дальше
.
09 марта 2026 года 17:22
Прогнозная цена акций Яндекса - 6684 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года составляет 6684 рубля за штуку, говорится в материале начальника управления торговых операций брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. Эксперт напоминает, что отчетность эмитента за 2025 год вышла сильной, но как это часто бывает,...    читать дальше
.
09 марта 2026 года 16:02
Прогноз курса пары доллар/рубль на 2П26 сохраняется на уровне 85-90 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на второе полугодие текущего года на уровне 85-90 руб./$1, средний курс по году - 85 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. Важным событием для рубля стало прекращение Минфином РФ продаж валюты в рамках бюджетного...    читать дальше
.
09 марта 2026 года 14:52
Акции Hongfa Technology интересны для покупки при коррекции цены - "Финам"
Акции Hongfa Technology интересны для покупки при коррекции их котировок, считают аналитики инвестиционной компании "Финам". "По итогам 2025 года мы ожидаем рост выручки на 21,5% (до CNY17,14 млрд), EBITDA - до CNY3,7 млрд (+6,8%), чистую прибыль в районе CNY1,87 млрд (+14,7%) с маржинальностью в...    читать дальше
.
09 марта 2026 года 13:42
Оценка акций HeadHunter остается позитивной - SberCIB
Оценка акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. Компания раскрыла результаты четвертого квартала и всего 2025 года. Несмотря на умеренный рост выручки в 2025 году на фоне охлаждения рынка труда, HeadHunter показывает...    читать дальше
.
09 марта 2026 года 12:30
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций OmniVision
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций OmniVision Integrated Circuits Group с прогнозной стоимостью на уровне 147,6 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "За последние месяцы акции компании снизились на 13%. На котировки давит...    читать дальше
.
09 марта 2026 года 11:21
Акции HeadHunter остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются привлекательными для долгосрочных вложений на фоне потенциально интересной дивидендной доходности и ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России в текущем году, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров компании принял...    читать дальше
.
09 марта 2026 года 10:13
Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" остается на уровне 460 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года остается на уровне 460 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за четвертый квартал 2025 года. Чистая прибыль за квартал оказалась на 8% ниже прогноза "Интерфакса"....    читать дальше
.
09 марта 2026 года 09:14
Бумаги РусАгро справедливо оценены рынком - ПСБ
Бумаги "РусАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Группа раскрыла финансовые результаты за 2025 год по МСФО. Несмотря на рост выручки, рентабельность снизилась из-за опережающего роста себестоимости и...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.