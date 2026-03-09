.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозная цена акций Яндекса - 6684 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 марта 2026 года 17:22
Прогнозная цена акций Яндекса - 6684 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года составляет 6684 рубля за штуку, говорится в материале начальника управления торговых операций брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. Эксперт напоминает, что отчетность эмитента за 2025 год вышла сильной, но как это часто бывает, инвесторы заложили позитив в цену перед выходом результатов, а по факту публикации началась фиксация прибыли. Впрочем, отмечает он, с октября прошлого года стоимость бумаг выросла заметно. Компания платит дивиденды каждые полгода. Ближайшая выплата, по сообщению менеджмента, ожидается в размере 110 руб./акцию (дивдоходность - 2,5%), рекомендацию совета директоров можно ожидать в апреле. Ожидаемая дивдоходность на год вперед - 4,5%. По мнению Селютина, достижения "Яндекса" в сфере ИИ и умной роботизации в России готовы превратиться в мощный источник дохода. Масштабная монетизация этих технологий способна создать дополнительную стоимость, сопоставимую с нынешней рыночной капитализацией компании. В 2024-2029 гг. среднегодовые темпы роста выручки и скорр. EBITDA ожидаются на уровне 21% и 30% соответственно, указывает эксперт брокера. По оценке аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", эмитент торгуется с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA за 2026 год на уровне 5,1х (дисконт порядка 30% к российским технологическим компаниям). Их целевой уровень по акциям компании на двенадцать месяцев - 6684 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
10 марта 2026 года 09:37
Курс валютной пары юань/рубль сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом китайская валюта может тяготеть к верхней половине данного коридора на снижении предложения валюты со... читать дальше
.10 марта 2026 года 09:12
Фокус на акциях компаний российского нефтегазового сектора пока стоит сохранять, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Повышенная волатильность ждет инвесторов на текущей неделе, считают эксперты. Ключевым событием станет публикация данных по торговому балансу... читать дальше
.10 марта 2026 года 09:12
Рынок акций США начал неделю ростом. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Цены на нефть падают более чем на 6% утром вторника, Brent торгуется у $92,9 за баррель. читать дальше
.09 марта 2026 года 16:02
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на второе полугодие текущего года на уровне 85-90 руб./$1, средний курс по году - 85 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. Важным событием для рубля стало прекращение Минфином РФ продаж валюты в рамках бюджетного... читать дальше
.09 марта 2026 года 14:52
Акции Hongfa Technology интересны для покупки при коррекции их котировок, считают аналитики инвестиционной компании "Финам". "По итогам 2025 года мы ожидаем рост выручки на 21,5% (до CNY17,14 млрд), EBITDA - до CNY3,7 млрд (+6,8%), чистую прибыль в районе CNY1,87 млрд (+14,7%) с маржинальностью в... читать дальше
.09 марта 2026 года 13:42
Оценка акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. Компания раскрыла результаты четвертого квартала и всего 2025 года. Несмотря на умеренный рост выручки в 2025 году на фоне охлаждения рынка труда, HeadHunter показывает... читать дальше
.09 марта 2026 года 12:30
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций OmniVision Integrated Circuits Group с прогнозной стоимостью на уровне 147,6 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "За последние месяцы акции компании снизились на 13%. На котировки давит... читать дальше
.09 марта 2026 года 11:21
Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются привлекательными для долгосрочных вложений на фоне потенциально интересной дивидендной доходности и ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России в текущем году, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров компании принял... читать дальше
.09 марта 2026 года 10:13
Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года остается на уровне 460 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал результаты за четвертый квартал 2025 года. Чистая прибыль за квартал оказалась на 8% ниже прогноза "Интерфакса".... читать дальше
.09 марта 2026 года 09:14
Бумаги "РусАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Группа раскрыла финансовые результаты за 2025 год по МСФО. Несмотря на рост выручки, рентабельность снизилась из-за опережающего роста себестоимости и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.