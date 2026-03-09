Акции Hongfa Technology интересны для покупки при коррекции цены - "Финам"

Акции Hongfa Technology интересны для покупки при коррекции их котировок, считают аналитики инвестиционной компании "Финам".

"По итогам 2025 года мы ожидаем рост выручки на 21,5% (до CNY17,14 млрд), EBITDA - до CNY3,7 млрд (+6,8%), чистую прибыль в районе CNY1,87 млрд (+14,7%) с маржинальностью в 11%, как и в предыдущем году, - отмечают эксперты. - По итогам 2026 года мы ожидаем рост выручки и прибыли на 16% и 12% соответственно".

Ключевой фактор роста - масштабное инвестирование в инновационные разработки, рост спроса на продукцию и развитие международных производственных баз, указывают аналитики "Финама".

Компания открывает новые заводы в Индонезии и Европе, что сокращает логистические издержки и позволяет снизить зависимость от внутреннего рынка. А активное развитие линейки умных реле и продуктов для сектора "умный дом" позволяет выходить на динамично растущий мировой рынок, чей объем к 2034 году может превысить $1,4 трлн.

"Ключевым риском для Hongfa мы видим макроэкономическую неопределенность, которая может привести к снижению спроса на продукцию, росту цен на сырье и ужесточению экологических норм, - говорится в обзоре. - Целевая цена бумаг, по нашим расчетам, составляет CNY34,36. После ралли котировки приближаются к таргету. В случае коррекции акции будут интересны для покупки".

Hongfa Technology - ведущий китайский производитель электромеханических компонентов. Компания является одним из крупнейших производителей реле в мире, поставляющим продукцию более чем в 120 стран. На внутреннем рынке Китая Hongfa является абсолютным лидером в производстве реле.

