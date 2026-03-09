Оценка акций HeadHunter остается позитивной - SberCIB

Оценка акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Компания раскрыла результаты четвертого квартала и всего 2025 года.

Несмотря на умеренный рост выручки в 2025 году на фоне охлаждения рынка труда, HeadHunter показывает сильный контроль затрат и сохраняет маржинальность около 55%, отмечают эксперты.

Высокая дивидендная доходность по году (около 16%) и устойчивость бизнес-модели поддерживают позитивный взгляд на акции эмитента, указывают они.

