"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций OmniVision Integrated Circuits Group с прогнозной стоимостью на уровне 147,6 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"За последние месяцы акции компании снизились на 13%. На котировки давит ухудшение ожиданий по рынку смартфонов, что может сдержать спрос на CMOS-сенсоры и, соответственно, ограничивает рост поставок, - отмечает эксперт. - В то же время поддержку бизнесу могут оказать рост продаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV), а также продолжающийся переход медицинской отрасли от CCD-матриц к CMOS-сенсорам, что способно компенсировать стагнацию рынка смартфонов. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, так что мы пока не видим причин для пересмотра целевой цены и считаем недавнее снижение котировок неоправданным".

OmniVision Integrated Circuits Group (ранее Will Semiconductor) - китайская бесфабричная полупроводниковая компания, основанная в 2007 году и базирующаяся в Шанхае.

