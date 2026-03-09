.
09 марта 2026 года 11:21
Акции HeadHunter остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются привлекательными для долгосрочных вложений на фоне потенциально интересной дивидендной доходности и ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России в текущем году, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров компании принял решение рекомендовать акционерам одобрить выплату финальных дивидендов за 2025 год в размере 233 рублей на одну акцию (доходность к текущей цене - 7,8%). При этом ранее компания уже выплатила дивиденды за первое полугодие 2025 года в том же размере. Таким образом, отмечают эксперты в обзоре, общая сумма дивидендов за 2025 год (с учетом ранее выплаченных) может составить 466 рублей на одну акцию (доходность - 15,6%). Годовое собрание акционеров по вопросу выплаты финальных дивидендов назначено на 27 апреля 2026 года. Ожидается, что в случае одобрения акционерами выплата дивидендов будет осуществлена в конце мая 2026 года. Операционные и финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались в рамках ожиданий аналитиков "Газпромбанк Инвестиций. Компания сохраняет высокую маржинальность бизнеса и таргетирует рост выручки в 2026 году в пределах 8%. Эксперты ожидают возобновление экономической активности не только крупных, но и малых/средних клиентов при снижении ключевой ставки ЦБ РФ, что может привести к развороту найма сотрудников и ускорению выручки HeadHunter. По мнению аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", на фоне потенциально интересной дивидендной доходности и ожидаемого снижения ключевой ставки в 2026 году акции остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных инвесторов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ХЭДХАНТЕР/HEADHUNTER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
