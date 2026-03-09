Акции HeadHunter остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются привлекательными для долгосрочных вложений на фоне потенциально интересной дивидендной доходности и ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России в текущем году, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Совет директоров компании принял решение рекомендовать акционерам одобрить выплату финальных дивидендов за 2025 год в размере 233 рублей на одну акцию (доходность к текущей цене - 7,8%). При этом ранее компания уже выплатила дивиденды за первое полугодие 2025 года в том же размере. Таким образом, отмечают эксперты в обзоре, общая сумма дивидендов за 2025 год (с учетом ранее выплаченных) может составить 466 рублей на одну акцию (доходность - 15,6%).

Годовое собрание акционеров по вопросу выплаты финальных дивидендов назначено на 27 апреля 2026 года. Ожидается, что в случае одобрения акционерами выплата дивидендов будет осуществлена в конце мая 2026 года.

Операционные и финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались в рамках ожиданий аналитиков "Газпромбанк Инвестиций. Компания сохраняет высокую маржинальность бизнеса и таргетирует рост выручки в 2026 году в пределах 8%.

Эксперты ожидают возобновление экономической активности не только крупных, но и малых/средних клиентов при снижении ключевой ставки ЦБ РФ, что может привести к развороту найма сотрудников и ускорению выручки HeadHunter.

По мнению аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", на фоне потенциально интересной дивидендной доходности и ожидаемого снижения ключевой ставки в 2026 году акции остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных инвесторов.

