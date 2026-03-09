Бумаги РусАгро справедливо оценены рынком - ПСБ

Бумаги "РусАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Группа раскрыла финансовые результаты за 2025 год по МСФО.

Несмотря на рост выручки, рентабельность снизилась из-за опережающего роста себестоимости и высокой базы прошлых лет за счет прибыли от приобретения дочерних предприятий ("Агро-Белогорье"), отмечает эксперт.

На сокращение прибыли повлиял рост процентных расходов.

Также заметно подросла долговая нагрузка - в 1,4 раза выросли краткосрочные кредиты, а денежная позиция, напротив, вдвое сократилась.

"Финансовые результаты не впечатлили. "РусАгро" остается заметным игроком российского агросектора с диверсифицированным бизнесом, однако текущие финансовые результаты отражают усиление давления со стороны затрат и процентных расходов, - пишет Кузнецова. - С учетом конъюнктуры рынка пока не видим драйверов переоценки бумаг эмитента, считаем, что они справедливо оцениваются рынком".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.