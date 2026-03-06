Финрезультаты ВУШ Холдинга за 2025г ограничивают фундаментальную привлекательность его акций - ПСБ

Ckf,st aинансовые результаты "ВУШ Холдинга" по МСФО за 2025г ограничивают фундаментальную привлекательность его акций для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

"Финансовые результаты компании по МСФО за 2025 год ожидаемо слабые, - пишет эксперт. - Менеджмент сообщил, что компания завершила активную инвестиционную фазу, отказалась от закупок нового флота в РФ и СНГ на сезон-2026, сфокусировалась на перераспределении существующего парка, сокращении накладных расходов и улучшении процессов ремонта и перезарядки СИМ".

В текущем году "ВУШ" нацелен максимизировать отдачу от уже сформированного флота в РФ и СНГ, а в Латинской Америке - активно масштабироваться, подчеркивает аналитик. По оценке компании, эти меры должны добавить как минимум +1 млрд руб. к EBITDA в 2026 году. Однако, на взгляд Кузнецовой, даже удвоение бизнеса в Латинской Америке пока не компенсирует структурное ослабление российского ядра, поэтому в ближайшей перспективе компания остается очень чувствительной к внешним условиям и ставкам.

"Представленные результаты объективно ограничивают фундаментальную привлекательность для консервативных инвесторов, - считает эксперт банка. - В текущей ситуации разумно дождаться подтверждения тренда на повышение эффективности и снижение долговой нагрузки".

