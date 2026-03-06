"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ВУШ Холдинга" с целевой ценой 110 рублей за бумагу, говорится в комментарии главного аналитика Марьяны Лазаричевой.

Компания опубликовала финансовые результаты по итогам 12 месяцев 2025 год - выручка снизилась на 13%, чистый убыток составил 2,9 млрд рублей.

"Финансовые результаты остаются слабыми: выручка и EBITDA сокращаются, а чистая прибыль находится под давлением из-за роста процентных расходов и увеличения долговой нагрузки, - пишет Лазаричева. - Компания делает основной акцент на развитие в регионе Латинской Америки, который, в отличие от России, сейчас находится на ранней стадии. В планах компании - в 2026 году более чем в два раза расширить парк СИМ в регионе по сравнению с концом 2025-го без значительных капитальных затрат. В то время как в России и странах СНГ компания не планирует закупать новый флот в 2026 году".

Эксперт подчеркивает, что в текущем году ВУШ продолжит фокусироваться на операционной эффективности бизнеса, максимизации свободного денежного потока и снижении долговой нагрузки.

"Пока мы сохраняем рекомендацию "держать" по акциям "ВУШ Холдинга" и целевую цену 110 рублей за бумагу. При этом позитивно оцениваем долгосрочные перспективы компании в Латинской Америке и будем внимательно следить за динамикой развития этого направления", - отмечает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.