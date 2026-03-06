.
06 марта 2026 года 13:01
Снижение ставки ЦБ РФ в марте, скорее всего, составит 50 б.п. - ПСБ
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам мартовского заседания, скорее всего, составит 50 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "Экономика пока развивается хуже наших прогнозов для первого квартала и прогноза ЦБ. Причем в феврале ситуация вряд ли заметно улучшилась. Сигналы опережающих индикаторов (индекс PMI, динамика денежных потоков отраслей экономики) указывают на то, что слабость экономической активности сохранилась", - отмечает эксперт. Попов указывает, что в текущих условиях экономика требует поддержки, инфляция замедляется, а значит, потенциал снижения ключевой ставки остается значимым. "Но, учитывая осторожность ЦБ, а также неопределенность деталей бюджетного маневра, 20 марта ждем только минус 50 б.п. (хотя статистика дает пространство и для более широкого шага - в минус 100 б.п.)", - пишет аналитик ПСБ в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
