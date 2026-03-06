Снижение ставки ЦБ РФ в марте, скорее всего, составит 50 б.п. - ПСБ

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам мартовского заседания, скорее всего, составит 50 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

"Экономика пока развивается хуже наших прогнозов для первого квартала и прогноза ЦБ. Причем в феврале ситуация вряд ли заметно улучшилась. Сигналы опережающих индикаторов (индекс PMI, динамика денежных потоков отраслей экономики) указывают на то, что слабость экономической активности сохранилась", - отмечает эксперт.

Попов указывает, что в текущих условиях экономика требует поддержки, инфляция замедляется, а значит, потенциал снижения ключевой ставки остается значимым.

"Но, учитывая осторожность ЦБ, а также неопределенность деталей бюджетного маневра, 20 марта ждем только минус 50 б.п. (хотя статистика дает пространство и для более широкого шага - в минус 100 б.п.)", - пишет аналитик ПСБ в комментарии.

