06 марта 2026 года 11:58
Прогнозная цена акций HeadHunter - 5100 руб. - "Цифра брокер"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) составляет 5100 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты за IV квартал и полный 2025 год по МСФО. Отчет в рамках ожиданий, нейтрально, констатируют эксперты. Баланс остается сильным: объем чистых денежных средств за год увеличился до 14,7 млрд рублей. Дополнительным драйвером для бумаг выступает дивидендная политика, отмечают в инвесткомпании: совет директоров рекомендовал выплату дивидендов в размере 233 рублей на акцию, что соответствует доходности около 7,8% и предполагает распределение порядка 116% скорректированной чистой прибыли. "Наш таргет по акциям HeadHunter - 5100 рублей ("покупать")", - пишут аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
