Прогнозная цена акций HeadHunter - 5100 руб. - "Цифра брокер"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) составляет 5100 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент представил результаты за IV квартал и полный 2025 год по МСФО.

Отчет в рамках ожиданий, нейтрально, констатируют эксперты.

Баланс остается сильным: объем чистых денежных средств за год увеличился до 14,7 млрд рублей.

Дополнительным драйвером для бумаг выступает дивидендная политика, отмечают в инвесткомпании: совет директоров рекомендовал выплату дивидендов в размере 233 рублей на акцию, что соответствует доходности около 7,8% и предполагает распределение порядка 116% скорректированной чистой прибыли.

"Наш таргет по акциям HeadHunter - 5100 рублей ("покупать")", - пишут аналитики в комментарии.

