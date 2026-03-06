Акции МТС привлекательны для покупок - ПСБ

Акции ПАО "МТС" являются привлекательными для вложений, прогнозная стоимость бумаг составляет 275 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Эмитент отчитался за IV квартал 2025 года. Положительно оцениваем результаты компании, они превзошли ожидания консенсус-прогноза "Интерфакса", - отмечает аналитик.

Рост выручки обеспечили телеком-сегмент, сегменты рекламы, медиа и финтеха. А розничный бизнес показал сокращение выручки в связи с охлаждением рынка.

Росту OIBDA способствовала среди прочего и эффективная оптимизация расходов.

Чистая прибыль выросла вслед за OIBDA и благодаря положительному результату по финансовым инструментам.

"Мы отмечаем, что долговая нагрузка МТС сократилась до 1,6х против 1,9х год назад", - говорится в комментарии Крыловой.

Компания подтвердила приверженность дивидендной политике на 2026 год, значит, можно ожидать не менее 35 руб./акцию. Это одна из неплохих доходностей на рынке - 15,3%, обращает внимание аналитик ПСБ.

"Считаем акции МТС привлекательными, наш ориентир по ним на двенадцать месяцев - 275 руб. Возможные IPO "дочек" могут стать дополнительной поддержкой для бумаг "материнской" компании", - пишет Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.