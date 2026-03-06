"Финам" рекомендует "покупать" акции Аэрофлота с прогнозной ценой 64,87 руб

"Финам" рекомендует "покупать" акции ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 64,87 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания продолжает развивать новые направления и увеличивать пассажирооборот. За последний год акции упали в цене примерно на 32%, в текущей ситуации мы считаем, что большая часть рисков уже учтена. Анализ стоимости по мультипликаторам P/E 2026E, EV/S 2026E, EV/EBITDA 2026E относительно аналогов предполагает таргет 64,87 руб. с учетом 50-процентного странового дисконта", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.