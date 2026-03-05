.
05 марта 2026 года 18:30

Торговый диапазон для рубля на март составляет 77-80 руб./$1 - "Цифра брокер"

Торговый диапазон для рубля на март составляет 77-80 руб./$1, прогнозируют аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"Высокие ставки в экономике продолжают выступать основным фактором в пользу устойчивого курса рубля, - отмечают они в аналитическом материале. - Предполагаемое ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены отсечения уменьшит объем поддержки для национальной валюты, но не станет катализатором для видимого ослабления. Мы ожидаем курс рубля в диапазоне 77-80 руб./$1 в перспективе марта, но сохраняем прогноз по планомерному ослаблению рубля к концу года до 90-95 руб./$1 по мере снижения ключевой ставки, что снизит привлекательность рублевых активов и приведет к восстановлению спроса на валюту со стороны импорта и населения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


