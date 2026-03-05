Акции МТС привлекательны для инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "МТС" привлекательны для инвесторов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы позитивно оцениваем отчет "МТС", темпы роста выручки и значение чистой прибыли компании превысили ожидания аналитиков, при этом "МТС" сохраняет приемлемый уровень долговой нагрузки относительно показателя OIBDA. Ожидаем, что в 2026 году компания выплатит дивиденды за 2025 год в соответствии с дивидендной политикой в размере 35 рублей на одну акцию", - пишут эксперты в комментарии.

По их мнению, дополнительными позитивными факторами для долгосрочных инвесторов могут стать возможные IPO дочерних компаний и потенциальная продажа башенного бизнеса компании в будущем.

Учитывая динамику финансовых показателей компании, потенциальную дивидендную доходность (15,2% к текущей цене) и ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, аналитики сервиса считают акции "МТС" привлекательными для инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.