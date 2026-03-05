Оценка акций Мосбиржи остается "позитивной" - инвестбанк "Синара"

"Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Основным позитивным аспектом отчетности эмитента за 4К и весь 2025 год по МСФО стал рост комиссионных доходов до 22,9 млрд руб. (на 18% кв/кв и 27% г/г), констатирует эксперт.

Показатель превысил ожидания на 4-8%, отмечает Найденова, в первую очередь благодаря денежному рынку, где комиссии выросли на 35% кв/кв (до 6,5 млрд руб.).

Процентные доходы в условиях снижения ставок ожидаемо снизились на 15,5% кв/кв (до 11,8 млрд руб.), указывает аналитик инвестбанка.

Сильная динамика комиссий была нивелирована резким ростом операционных издержек.

"В целом считаем отчетность нейтральной и по-прежнему позитивно смотрим на акции "Московской биржи", которые торгуются с коэффициентом P/E 2026П в 6,9", - пишет Найденова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.