Оценка акций Группы Позитив остается положительной - "ВТБ Моя Аналитика"

Оценка акций ПАО "Группа Позитив" остается положительной, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Стало известно в среду, что эмитент не будет проводить свой масштабный фестиваль кибербезопасности. Это позволит сэкономить до 1 млрд руб. на маркетинговых расходах. Если сравнивать с нашими оценками чистой прибыли компании в 2025 году, то это уже весомые +15%, - указывают эксперты. - Сохраняем положительный взгляд на акции компании, которые остаются одним из наших фаворитов в секторе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.