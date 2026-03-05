"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 56 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Ожидаемо слабые финансовые результаты эмитента за 4К25 даже немного хуже наших оценок. Если исключить рекордные результаты 2024 года, прибыль "Аэрофлота" в 2025 году - это хорошо, поскольку компания заканчивала 2020-2023 гг. с убытками, - пишет эксперт. - Наш взгляд на 2026 год остается сдержанным. Без роста ставок (на внутренних и международных рейсах) и контроля над издержками давление на маржинальность может сохраниться. При этом новая геополитическая неопределенность (Иран, Дубай) может создавать как возможности, так и риски. Считаем, что бумага на текущих уровнях пока переоценена. Мы будем следить за ставками как за важным фактором, определяющим маржинальность "Аэрофлота".

