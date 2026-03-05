"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1800 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент отчитался за 2025 год по МСФО.

Банк демонстрирует адаптацию к жесткой денежно-кредитной политике, отмечают эксперты: акцент смещен в сторону более качественных заемщиков и эффективного размещения активов, что поддержало прибыль даже при сокращении кредитного портфеля.

При этом давление на комиссионные доходы и сжатие маржи остаются сдерживающими факторами, а улучшение результата во многом связано со снижением резервирования, обращают внимание в инвесткомпании.

Трансформация бизнес-модели уже дает эффект, однако ее устойчивость и способность обеспечивать стабильный рост прибыли в новых условиях еще предстоит подтвердить, говорится в комментарии аналитиков.

"Наш таргет по акциям МТС-банка - 1800 рублей ("покупать")", - пишут эксперты "Цифра брокера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.