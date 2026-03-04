"Финам" понизил рейтинг акций Ningbo Deye Technology до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Ningbo Deye Technology с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне CNY 118,4, что соответствует потенциалу роста на 4,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"С декабря прошлого года акции Ningbo Deye Technology взлетели на 41% и превысили нашу целевую цену, - отмечает эксперт. - Основная часть роста случилась в последнюю неделю, что может быть связано с конфликтом на Ближнем Востоке, ожиданиями по вторичному листингу в Гонконге и скорой публикацией отчета за 2025 год. Мы все еще положительно настроены по отношению к перспективам развития бизнеса Ningbo Deye на фоне роста рынка солнечной энергетики в Китае. В то же время после ралли акции компании уже имеют достаточно требовательную оценку по мультипликаторам, на фоне чего мы меняем взгляд на них с положительного на нейтральный".

Ningbo Deye Technology - крупный китайский производитель решений в области возобновляемой (в первую очередь солнечной) энергетики.

