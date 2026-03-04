ПСБ понизил прогнозную цену акций Аэрофлота до 70 руб

ПСБ понизил прогнозную цену акций "Аэрофлота" с 80 руб. до 70 руб. на горизонте 12 месяцев на фоне слабой финотчетности за 2025 год, сообщается в комментарии эксперта банка Лауры Кузнецовой.

" Годовые финансовые результаты компании по МСФО за 2025 год выглядят слабыми, в рамках наших ожиданий в контексте ускорившегося роста расходов, проблем с авиапарком и геополитических ограничений, - пишет аналитик. - В 2025 году "Аэрофлот" наращивал закупки самолетов и запчастей, в том числе для импортозамещения и поддержания летной годности действующего парка, что, хотя и поддерживает трафик, но усиливает капиталоемкость и инвестиционные потребности".

На взгляд стратега, в 2026 году у компании появились дополнительные риски:

- Обострение конфликта на Ближнем Востоке: часть популярных направлений становится периодически недоступна либо требует значительных облетов. Если конфликт затянется, то пассажиропоток будет под давлением.

- Рост цен на нефть: рост мировых цен на нефть традиционно повышает стоимость авиатоплива, хотя в российской системе часть этого эффекта сглаживается механизмом демпфера, компания все равно может испытывать некоторое давление на маржу.

"Ранее мы отмечали, что считаем бумаги "Аэрофлота" ставкой на улучшение геополитики и нормализацию санкционного фона - позицию не меняем, но с учетом изменившихся обстоятельств инвестиционный кейс становится более отложенным во времени, - указывает Кузнецова. - Пока сохраняем осторожный взгляд на акции "Аэрофлота" и видим пространство для дивидендов, правда, небольших, по итогам 2025 год (ждем 2,8 руб./акция, дивдоходность 5%). Понижаем таргет на годовую перспективу до 70 руб./акция".

