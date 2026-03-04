Золото остается в краткосрочном восходящем тренде - "КИТ Финанс Брокер"

Золото остается в краткосрочном восходящем тренде, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Локальный драйвер роста - геополитика, - отмечают они. - Иранский кризис обеспечил драгметаллу пять сессий роста подряд. Пока поддержка $5100/унц. удерживается, краткосрочный восходящий тренд остается в силе. Уход и закрепление ниже $5000/унц. значительно ухудшит техническую картину".

По мнению экспертов, фундаментально золото опирается на более прочную структуру спроса, чем остальные драгметаллы. Ключевые драйверы: устойчивые закупки центральных банков развивающихся рынков (выше докоронавирусного среднего на 57%), нарастающие опасения за независимость ФРС от политического давления Трампа и ожидание дальнейшего снижения ставок, структурная слабость доллара (DXY потерял более 9% за год).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.