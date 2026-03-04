Рубль, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне 77-80 руб./$1 - "Цифра брокер"

Рубль, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне 77-80 руб./$1, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Конфликт на Ближнем Востоке может оказать благоприятное влияние на рубль за счет роста цен на нефть и потенциального роста экспорта российской нефти на фоне сжатия глобального предложения энергоресурсов и последующего притока валюты в страну, - полагает эксперт. - Тем не менее в данном ключе наиболее важными факторами станут длительность и масштаб конфликта, где более негативное развитие событий может стать для российских нефтяников и рубля более позитивным исходом".

В то же время аналитик не исключает влияния внутренних факторов. В частности, Минфин России приостанавливает действие операций по бюджетному правилу до пересмотра базовой цены отсечения, что, на взгляд Пырьевой, означает резкое сокращение дополнительного притока валюты на внутренний рынок. На текущий момент нетто-операции Банка России по продаже валюты составляют 16,5 млрд рублей в сутки, а в последующем в течение марта они сократятся до 4,6 млрд рублей в день, напоминает эксперт.

"Мы ожидаем, что рубль продолжит сохранять умеренную стабильность и торговаться в узком диапазоне 77-80 руб./$1, поскольку сокращение объема операций Минфина России и Банка России на внутреннем рынке будет компенсировано ростом мировых цен на нефть и драгметаллы с последующим увеличением притока экспортной выручки в страну", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

