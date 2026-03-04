.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ ожидает умеренного ослабления рубля в первой половине марта
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 марта 2026 года 15:33
ПСБ ожидает умеренного ослабления рубля в первой половине марта
Аналитики банка ПСБ ожидают умеренного ослабления рубля в первой половине марта, сообщается в комментарии. "По нашим оценкам, юань продолжит движение в диапазоне 11 - 11,5 руб./юань с тяготением к верхней половине, - прогнозирует эксперт банка Богдан Зварич. - При этом во второй половине месяца рубль получит существенную поддержку со стороны экспортеров, которая компенсирует уход предложения валюты по бюджетному правилу. Так, в марте объем налоговых выплат со стороны крупных нефтегазовых компаний за счет выплаты НДД за IV кв. 2025 года вырастет в 1,6 раза относительно объемов отчислений за январь и февраль. Рост предложения валюты со стороны экспортеров будет способствовать восстановлению позиций рубля и возвращению юаня в середину обозначенного диапазона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
04 марта 2026 года 19:06
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) с целевой ценой 137 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 26% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой. "ТМК опубликовала... читать дальше
.04 марта 2026 года 18:56
"Финам" понизил рейтинг акций Ningbo Deye Technology с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне CNY 118,4, что соответствует потенциалу роста на 4,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "С декабря прошлого года акции Ningbo Deye... читать дальше
.04 марта 2026 года 18:35
ПСБ понизил прогнозную цену акций "Аэрофлота" с 80 руб. до 70 руб. на горизонте 12 месяцев на фоне слабой финотчетности за 2025 год, сообщается в комментарии эксперта банка Лауры Кузнецовой. " Годовые финансовые результаты компании по МСФО за 2025 год выглядят слабыми, в рамках наших ожиданий в... читать дальше
.04 марта 2026 года 18:05
Акции "ДОМ.РФ" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "ДОМ.РФ" раскрыл финансовую отчетность по МСФО за январь 2026 года. "Компания демонстрирует положительную динамику по целому ряду финансовых показателей, - отмечают аналитики. - Так, помимо... читать дальше
.04 марта 2026 года 17:31
Золото остается в краткосрочном восходящем тренде, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Локальный драйвер роста - геополитика, - отмечают они. - Иранский кризис обеспечил драгметаллу пять сессий роста подряд. Пока поддержка $5100/унц. удерживается, краткосрочный восходящий тренд... читать дальше
.04 марта 2026 года 17:04
ОФЗ остаются надежным инструментом для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. "В последнее время доходность ОФЗ даже превышала более рискованные активы, - пишет эксперт. - Сейчас максимальный уровень кривой... читать дальше
.04 марта 2026 года 16:01
Негативные ожидания по бюджету мешают рынку ОФЗ расти, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Рынок ОФЗ провел неделю в нейтрально-негативном тренде: кривая доходностей госбумаг в целом сместилась вверх на ~10 б.п., при том даже не на всех участках, - констатируют эксперты. - Индекс... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:04
Финам" установил целевую цену акций China Oilfield Services класса Н на уровне HKD 14,0 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26% на горизонте 12 месяцев и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "China Oilfield Services может стать одним из бенефициаров... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:33
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. Эмитент опубликовал операционные результаты, и эксперт с позитивом смотрит на них - динамика идет с опережением рынка. Компания поднялась с десятого на шестое место в... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:01
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 85 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Отчет эмитента за IV квартал и полный 2025 год по МСФО вышел ожидаемо нейтральным, констатируют... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.