"АКБФ" понижает прогнозную цену акций Мосэнерго до 2,59 руб

Инвестицуионная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций ПАО "Мосэнерго" с 2,66 руб. до 2,59 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Потенциал роста составляет 16%.

"Акции "Мосэнерго" с начала года прибавили 7% против 3% по индексу Мосбиржи, продолжая выглядеть лучше рынка, - пишут эксперты. - Однако 19 февраля акционеры вновь не приняли решение о дивидендах за 2024 год, несмотря на рекомендацию совета директоров выплатить 0,226 руб. на акцию (потенциально 8,99 млрд руб., или 83%прибыли по РСБУ). Неопределенность по дивидендам усилилась, что отражено в повышении дисконта-поправки на 15% на фоне роста геополитических и регуляторных рисков".

В то же время аналитики сохраняют в оценках выплаты за 2024-2025гг (соответственно 0,226 и 0,189 руб. на акцию) и отмечают поддержку отрасли со стороны регуляторов. Проект модернизации электроэнергетики до 2042 года предполагает инвестиции 56,6 трлн руб., что, по мнению экспертов "АКБФ", может обеспечить среднегодовой рост мощности на 3-4%.

"Несмотря на риски замедления ВВП в 2026-2027 гг., бизнес "Мосэнерго" демонстрирует устойчивость: прогноз чистой прибыли на 2025-2026гг - 15 и 13,6 млрд руб., EBITDA - около 42 млрд руб., - указывают стратеги. - С учетом существенного улучшения оценок "Мосэнерго" на основе финансовых мультипликаторов расчетное значение справедливой стоимости эмитента незначительно снижено с с 2,66 руб. до 2,59 руб.".

