"БКС МИ" подтверждает торговую идею "шорт в акциях ММК"

"БКС Мир инвестиций" подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", открытую 30 апреля 2025 года в ожидании падения российских цен на сталь, говорится в комментарии аналитика Кирилла Чуйко.

"С открытия идеи по цене в 30,43 руб. бумага вела себя волатильно: в моменте котировки поднимались до 32 руб. Однако, как мы и ожидали, после публикации слабой отчетности за 2025 год акция скорректировалась, приблизившись к отметке 31 руб., - отмечает эксперт. - Ждем, что движение вниз продолжится, учитывая недавние комментарии менеджмента: в конце прошлой недели владелец ММК Виктор Рашников дал неутешительную оценку состоянию отрасли. Отмечаем, что в ближайшее время фундаментальных причин для роста в бумаге нет, - подтверждаем идею "Шорт ММК" и ждем коррекции до уровня 27 руб. за акцию".

