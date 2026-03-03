Крепкий рубль мешает Распадской увеличить выручку - "Велес Капитал"

Крепкий рубль мешает "Распадской" увеличить выручку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова.

"Распадская" представила сильные операционные и слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год.

"Несмотря на рост добычи рядового угля и продаж угольной продукции, выручка компании продемонстрировала ощутимое падение, в то время как EBITDA и FCF ушли в отрицательную зону вследствие значительного снижения внутренних и экспортных цен на коксующийся уголь, а также укрепления рубля, - отмечает эксперт. - На этом фоне руководство "Распадской" ожидаемо рекомендовало не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года".

На взгляд аналитика, ключевым корпоративным событием в текущем году станет перевод "Распадской" с британской Evraz plc на российский ПАО "Евраз", листинг которого на Мосбирже запланирован на 1-е полугодие 2026 года.

Рекомендация "Велес Капитала" для бумаг "Распадской" остается на уровне "держать" с целевой ценой 161 руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.