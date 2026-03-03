Флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке - РСХБ

Флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке при все еще жестких денежно-кредитных условиях ЦБ, полагает аналитик по долговым рынкам РСХБ Глеб Чернышев.

"Вслед за импульсным ростом по результатам февральского заседания Центрального Банка на российский рынок облигаций пришло умеренное охлаждение, - отмечает эксперт в комментарии. - Динамика корпоративных облигаций в течение предыдущей недели была нейтральной. Динамика корпоративных флоатеров после волатильного декабря стабилизировалась при этом в государственных флоатерах нисходящий тренд продолжается".

В связи с этим аналитик напоминает, что флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке при все еще жестких денежно-кредитных условиях Центрального Банка РФ, однако рациональным решением будет планомерное снижение их доли в пользу классических облигаций более длинной дюрации по мере снижения ключевой ставки Банком России.

"Национальная валюта отреагировала укреплением, которое потом было нивелировано, на эскалацию военных действий между Ираном, США и Израилем, что повлекло за собой разнонаправленную динамику в сегменте валютных облигаций, - пишет далее Чернышев. - С начала февраля доходности долларовых выпусков постепенно росли, достигнув во вторник максимального значения с конца декабря, однако доходности бивалютных бумаг на предыдущей неделе стали резко снижаться после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о рассмотрении Правительством РФ вопроса об ужесточении бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены нефти".

Эксперт банка полагает, что ужесточение бюджетного правила приведет к изменению баланса на валютном рынке и постепенному ослаблению национальной валюты. Более того, снижение цены отсечения без сокращения расходов бюджета может привести к наращиванию заимствований Минфином РФ на рынке ОФЗ для финансирования фискального дефицита, что увеличит давление на дальний сегмент гособлигаций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.