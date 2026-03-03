"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $83 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.

"Uber остается одним из ключевых бенефициаров роста рынков онлайн-заказа такси и доставки, демонстрируя устойчивую финансовую динамику и технологическое лидерство, - пишет эксперт. - Несмотря на зрелость рынков в США и ряде стран, компания сохраняет значимую оценку за счет инновационного потенциала. Вместе с тем снижение аппетита к риску со стороны инвесторов и структурные особенности бизнес-модели, требующие высокой операционной поддержки и ограничивающие рост прибыли при увеличении выручки, сдерживают потенциал переоценки. Мы подтверждаем "нейтральный" взгляд на акции Uber".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.