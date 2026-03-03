"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) с прогнозной ценой 160 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 55%,сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

ТМК приостановила один из трех трубопрокатных цехов на Первоуральском новотрубном заводе из-за низкого спроса на продукцию предприятия. Эксперты БКС полагали, что у компании могут упасть продажи из-за слабого спроса со стороны нефтегазового сектора, поэтому ждали слабой отчетности.

"Мы считаем, что ТМК станет одним из главных бенефициаров дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, - пишут эксперты. - Смягчение денежно-кредитной политики поможет компании сократить процентные расходы и нарастить чистую прибыль, а также перейти нефтегазовому сектору к пополнению запасов трубной продукции. Сейчас у ТМК отрицательный спотовый мультипликатор Р/Е. С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев, мы ожидаем целевой Р/Е на 2026 год на уровне 10х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.