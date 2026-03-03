Акции Озон Фармацевтики остаются привлекательными для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной.

Эмитент опубликовал операционные результаты за 2025 год, подчеркнув, что его портфель лекарственных препаратов, включавший 875 наименований, остается наиболее диверсифицированным на отечественном рынке.

"Озон Фармацевтика" отмечает положительные изменения в своем ассортименте, обусловленные, в частности, укрупнением упаковок в структуре спроса и ростом доли дорогих препаратов.

"По приросту продаж в упаковках компания превзошла рынок, что свидетельствует о качественном развитии ее каналов реализации как в государственном, так и в розничном сегментах. Динамика и изменения в структуре отгрузок лекарственных препаратов продолжат, по нашему мнению, положительно влиять на доходы и рентабельность "Озон Фармацевтики", чьи акции мы по-прежнему считаем привлекательными", - пишет Лукина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.