Курс пары рубль/юань может вновь закрепиться в диапазоне 11-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может вновь закрепиться в диапазоне 11,00-11,20 руб./юань в результате резко возросших цен на нефть, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

На прошлой неделе цены на нефть выросли, а сейчас, после событий выходных дней, фьючерсы Brent уже подскочили до $79,8/барр., констатируют аналитики. В моменте котировки даже превышали $82/барр. Сейчас все внимание уделяется Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Дальнейшее ухудшение ситуации с логистикой способно легко вернуть котировки выше $82/барр., полагают в банке.

"Рубль за прошлую неделю ослабился, при этом в моменте падение российской валюты было особенно сильным - рынок отыгрывал анонс планов по снижению цены отсечения в бюджетном правиле, - отмечают эксперты. - Затем рубль коррекционно укрепился. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,19 руб./юань. С учетом резко выросших цен на нефть, курс может вновь закрепится в диапазоне 11-11,2 руб./юань".

