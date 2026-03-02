.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 марта 2026 года 10:31
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре рубль/евро - 91-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "По окончании периода налоговых выплат триггеров для сильного ослабления рубля не наблюдается, - констатирует эксперт. - При этом в фокусе - перспективы ужесточения бюджетного правила, которое скажется на объемах продажи валюты со стороны Банка России. В центре внимания на мировом энергетическом рынке - обострение геополитической обстановки в ближневосточном регионе, способствующее росту цен на нефть. На стороне доллара - статистика рынка труда США, где количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось не так активно, как ожидалось". На взгляд стратега, общей напряженности доллару продолжает добавлять непредсказуемая риторика торговой политики американского президента. Между тем, подчеркивается в комментарии, в качестве благоприятных для евро факторов выступает статистика из еврозоны, где ВВП Германии за последний квартал прошлого года вырос на фоне умеренного увеличения потребительских расходов домохозяйств. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
02 марта 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт... читать дальше
.02 марта 2026 года 16:35
Котировки золота не обладают фундаментальными предпосылками для дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "На фоне усиления геополитической напряженности стоимость драгметалла растет и превысила отметку в $5400 за тройскую унцию.... читать дальше
.02 марта 2026 года 16:10
SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ПАО "Роснефть", ПАО "Татнефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "РусАл" и ГМК "Норильский никель", исключив акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка. Хотя... читать дальше
.02 марта 2026 года 15:29
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Базис" с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы считаем, что наши долгосрочные прогнозы по компании в случае их фактической реализации позволяют говорить о наличии "апсайда" к... читать дальше
.02 марта 2026 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $214 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 22%, сообщается в материале заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Биотехнологический ETF за последние 12 месяцев... читать дальше
.02 марта 2026 года 14:36
Акции "Полюса", "Яндекса" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "Полюса" после серьезной коррекции вновь посылают сигналы о скором возврате к восходящему тренду, - отмечает эксперт в комментарии. - Когда котировки упали до... читать дальше
.02 марта 2026 года 14:11
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Результаты NVIDIA за 4К 2026 фингода с окончанием в январе оказались очень... читать дальше
.02 марта 2026 года 13:46
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой 60 руб. за штуку, сообщается в комментарии экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Результаты компании за 2П25 оказались в рамках ожиданий; выручка за период... читать дальше
.02 марта 2026 года 13:01
"Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "НОВАТЭКа" и целевую цену на уровне 1263 руб. за бумагу, сто предполагает потенциал роста 1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. СД "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить 47,23 руб. на акцию в качестве дивидендов за второе полугодие... читать дальше
.02 марта 2026 года 12:36
Банк ПСБ не видит перспектив существенного длительного роста цен на нефть, говорится в материале аналитиков. "Накоплены максимальные за последние два года чистые длинные позиции по нефти марки Brent, и игроки будут фиксировать прибыль. Ситуация в Ормузском проливе напряженная (порядка 20% мировой... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.