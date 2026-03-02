Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре рубль/евро - 91-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"По окончании периода налоговых выплат триггеров для сильного ослабления рубля не наблюдается, - констатирует эксперт. - При этом в фокусе - перспективы ужесточения бюджетного правила, которое скажется на объемах продажи валюты со стороны Банка России. В центре внимания на мировом энергетическом рынке - обострение геополитической обстановки в ближневосточном регионе, способствующее росту цен на нефть. На стороне доллара - статистика рынка труда США, где количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось не так активно, как ожидалось".

На взгляд стратега, общей напряженности доллару продолжает добавлять непредсказуемая риторика торговой политики американского президента. Между тем, подчеркивается в комментарии, в качестве благоприятных для евро факторов выступает статистика из еврозоны, где ВВП Германии за последний квартал прошлого года вырос на фоне умеренного увеличения потребительских расходов домохозяйств.

