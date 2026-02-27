Прогнозная цена акций Озона сохраняется на уровне 7240 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Озон" на горизонте года сохраняется на уровне 7240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за четвертый квартал 2025 года, констатируют эксперты.

Компания прогнозирует, что по итогам 2026 года GMV вырастет приблизительно на 25-30%, а скорректированный показатель EBITDA составит около 200 млрд руб.

Эта оценка выглядит консервативной, считают аналитики телеграм-канала.

"Мы полагаем, что рынок не в достаточной степени отреагировал на выход результатов. Наш прогноз на год по акциям "Озона" по-прежнему - 7240 руб." - пишут эксперты в комментарии.

