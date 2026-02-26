Индекс Мосбиржи вновь попробует пробить вверх уровень 2800п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вновь попробует пробить сопротивление на уровне 2800 пунктов, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Не исключено, что мы увидим решительный штурм преграды, который может привести к мощному росту рынка за счет (прежде всего) закрытия "шортов". Но это не обязательный сценарий, поскольку сильное влияние на рынок оказывает ситуация вокруг Украины, а там пока особых подвижек не наблюдается, - пишет эксперт в комментарии. - Основной причиной повышения оптимизма инвесторов стало намерение правительства РФ ужесточить бюджетное правило, то есть снизить цену отсечения нефти (возможно, до $45-50 за баррель). Это сильно уменьшит объем продаж валюты из ФНБ, что должно снизить объем валютных интервенций, ослабить рубль и, соответственно, повысить котировки акций отечественных экспортеров".

