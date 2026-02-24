.
Давление на цену ADR Novo Nordisk еще не исчерпано - инвестбанк "Синара"
24 февраля 2026 года 17:46

Давление на цену ADR Novo Nordisk еще не исчерпано - инвестбанк "Синара"

Текущее давление на котировки ADR Novo Nordisk еще не исчерпано, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг эмитента упала в понедельник на 16,4%, после того как компания признала, что ее препарат нового поколения для снижения веса CagriSema не показал преимуществ по сравнению с конкурирующим средством Zepbound от Eli Lilly, констатируют эксперты.

В этой связи, отмечают они, менее ясным становится коммерческое позиционирование CagriSema. В среднем ожидалось, что к 2030 году новый препарат сможет обеспечить от 15% до 25% выручки Novo Nordisk, однако не столь успешные результаты исследования негативно, скорее всего, повлияют на спрос и, как следствие, на долгосрочные прогнозы по продажам.

"Полагаем, давление на бумагу не исчерпано", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    США-NOVO/NORDISK-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


