Давление на цену ADR Novo Nordisk еще не исчерпано - инвестбанк "Синара"

Текущее давление на котировки ADR Novo Nordisk еще не исчерпано, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг эмитента упала в понедельник на 16,4%, после того как компания признала, что ее препарат нового поколения для снижения веса CagriSema не показал преимуществ по сравнению с конкурирующим средством Zepbound от Eli Lilly, констатируют эксперты.

В этой связи, отмечают они, менее ясным становится коммерческое позиционирование CagriSema. В среднем ожидалось, что к 2030 году новый препарат сможет обеспечить от 15% до 25% выручки Novo Nordisk, однако не столь успешные результаты исследования негативно, скорее всего, повлияют на спрос и, как следствие, на долгосрочные прогнозы по продажам.

"Полагаем, давление на бумагу не исчерпано", - говорится в комментарии.

