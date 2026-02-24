Падение цены акций IBM пока может продолжиться - инвестбанк "Синара"

Падение котировок акций International Business Machines (IBM) в целом может продолжиться в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента в понедельник упали в стоимости на 13,2% после заявления ИИ-стартапа Anthropic, что модель Claude теперь поддерживает программирование на языке COBOL, одном из ключевых для корпоративных клиентов IBM и широко используемом в обработке бизнес-данных, отмечают эксперты.

Новость усилила опасения инвесторов, что ИИ-решения "придавят" рынок традиционного корпоративного ПО.

"Акции компании с начала текущего года подешевели уже на 24,6%, и, как мы предполагаем, в краткосрочной перспективе нисходящий тренд в целом сохранится", - пишут аналитики инвестбанка в комментарии.

