Акции Озона - фавориты в секторе технологических компаний - инвестбанк "Синара"

Аналитики инвестиционного банка "Синара" выделяют акции МКПАО "Озон" в качестве фаворитов в секторе технологических компаний, говорится в обзоре.

В четверг, 26 февраля, компания "Озон" должна опубликовать результаты за 4К25 по МСФО. Эксперты инвестбанка ожидают, что рост показателя GMV продолжался и в 4К25, отражая смещение спроса в сторону онлайн-покупок, но темп, скорее всего, замедлился в силу высокой базы 4К24.

"Рентабельность по уровне скорректированной EBITDA, полагаем, осталась высокой на фоне результатов финтеха и улучшения юнит-экономики в сегменте e-commerce, но возможно некоторое уменьшение показателя относительно 3К25, - указывают аналитики. - По нашему мнению, у компании "Озон" все шансы укрепиться в среднесрочной перспективе в роли одного из двух ведущих российских маркетплейсов. Это один из наших фаворитов в секторе технологических компаний".

