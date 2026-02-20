.
Динамика мировых рынков
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
20 февраля 2026 года 19:01

Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе, прогнозируют эксперты банка ПСБ.

"Позиции пары юань/рубль на неделе практически не изменились: китайская валюта смогла удержаться выше 11 рублей, - констатируют аналитики. - При этом на рынке наблюдалась повышенная волатильность, связанная со снижением активности участников торгов на фоне длинных выходных в Китае. На следующей неделе российская валюта может вновь попытаться продемонстрировать укрепление. Поддержку котировкам рубля окажут повышенные продажи валюты ЦБ РФ, слабый спрос на валюту со стороны импортеров, а также рост предложения от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (2 марта). В такой ситуации пара юань/рубль может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


Лента аналитики
20 февраля 2026 года 18:38
"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem Inc. на уровне "покупать" по итогам отчетности за 2025 год с сохранением целевой цены $164,99, что соответствует потенциалу роста на 27,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Акции компании снизились на 16% с максимумов октября...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:11
Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе - ПСБ
Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок консолидировался в верхней половине диапазона 2700 - 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечают эксперты в комментарии. При этом в начале недели была протестирована верхняя...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:44
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. После сильной коррекции от исторических максимумов в конце января - начале февраля, в последние недели золото перешло в волатильную...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Kingnet Network
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев...    читать дальше
20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост цены акций Deere в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. " Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в...    читать дальше
20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет идею "покупать" для акций ДОМ.РФ
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение...    читать дальше
20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций МДМГ
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние...    читать дальше
20 февраля 2026 года 12:56
Акции Софтлайна в настоящее время справедливо оценены рынком - ПСБ
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте...    читать дальше
