Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Пара рубль/юань может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань на следующей неделе, прогнозируют эксперты банка ПСБ.

"Позиции пары юань/рубль на неделе практически не изменились: китайская валюта смогла удержаться выше 11 рублей, - констатируют аналитики. - При этом на рынке наблюдалась повышенная волатильность, связанная со снижением активности участников торгов на фоне длинных выходных в Китае. На следующей неделе российская валюта может вновь попытаться продемонстрировать укрепление. Поддержку котировкам рубля окажут повышенные продажи валюты ЦБ РФ, слабый спрос на валюту со стороны импортеров, а также рост предложения от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (2 марта). В такой ситуации пара юань/рубль может закрепиться в нижней половине диапазона 10,8-11,5 руб./юань".

